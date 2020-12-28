بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد مضي 4 أعوام على ولادة طفلهما، اكتشف أبوان مفاجأة عن الاسم الذي اختاراه له، حيث علما بالصدفة في الآونة الأخيرة أنهما كانا ينطقان الاسم بطريقة خاطئة تختلف عن طريقة نطقه في ثقافته الأصلية.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذا الموقف، موضحًا أن الاسم الذي اختاره الأبوان هو اسم إيرلندي، مع الإشارة إلى أن الأسماء الأيرلندية نادرًا ما تُنطق بالطريقة التي تُكتب بها، وبالنسبة إلى المفاجأة التي اكتشفها الأبوان بشأن اسم طفلهما الوحيد، فقد كشفت عن تفاصيلها سيدة أيرلندية في منشور شاركته عبر منصة "Reddit" للتواصل الاجتماعي.









وذكرت هذه السيدة، التي أشير فقط إلى أنها في الـ23 من عمرها، أنها وجدت نفسها في موقف محرج بعد أن أوضحت لأحد أقاربها وزوجته أنهما ظلا ينطقان اسم ابنهما بطريقة خاطئة منذ ولادته، وسردت الأسباب التي دفعتها لهذه الخطوة موضحة أن قريبها كان قد ترك أيرلندا مسقط رأسه خلال فترة مراهقته، وانتقل برفقة والديه للإقامة في إنجلترا كي يلتحق بإحدى الجامعات، ونشأ هناك وأنهى دراسته، وتزوج بعد ذلك من سيدة بريطانية وأكمل حياته بعيدًا عن مسقط رأسه، وأنجبا طفلًا أصبح عمره الآن 4 أعوام، لكن في إطار محاولاته للاحتفاء بجذوره الأيرلندية قرر هو وزوجته أن يكون اسم مولودهما له أصول أيرلندية.





يشار إلى أن السيدة الأيرلندية لم تذكر اسم الطفل الحقيقي في منشورها، لكنها استبدلته باسم آخر مشابه لتوضيح الخطأ الذي وقع فيه قريبها وزوجته، وكتبت أن الاسم الذي أطلقاه عليه كان مشابهًا لاسم "Oisin"، وهو اسم أيرلندي نطقه بحسب الثقافة الأيرلندية مشابهًا لـ"oh sheen" أو "أويشين"، واستطردت قائلة إنها انتقلت إلى إنجلترا بدورها للدراسة في جامعة هناك، ولديها طفل عمره 3 أعوام، وعلمت من خلال تواصلها مع قريبها الذي أشارت إليه باسم "ليام" أنه وعائلته يقيمون على مسافة ساعة من محل إقامتها، وقد اقترح أن يلتقوا جميعًا في يوم عيد الميلاد (الكريسماس) في أحد المتنزهات؛ وبالفعل حضر هو برفقة زوجته واصطحبت هي طفلها للقاء "ليام" وعائلته.





وأكدت السيدة أنه لم تلتق بـ"ليام" سوى مرات معدودة منذ رحيله عن أيرلندا، ومنذ ولادة طفله لم يتواصلا سوى من خلال الرسائل النصية، لذا لم تسمع إطلاقًا طريقة نطقه للاسم، وعقب لقائها به وبعائلته بدأت تتحدث إلى نجله ونطقت اسمه بطريقة تختلف عن تلك التي كان الأبوان معتادين عليها، وهو ما أثار دهشتهما، وعندما سألت عن سبب دهشتهما رد عليها الأب بأن نطق الاسم هو "أويسين".









وواصل التحدث إليها عن نطقها لاسم نجله بالخطأ، وردت عليه مؤكدة أنها ليست من تنطقه بصورة خاطئة، وأوضحت لهما أن الأسماء الأيرلندية لا تُنطق دائًما بنفس طريقة تهجئتها؛ وتلقت في وقت لاحق رسالة من "ليام" أخبرها فيها أن تعليقها أثار استياء زوجته لأنها أصبحت مقتنعة بأنهما كانا ينطقان اسم نجلهما بشكل خاطئ طيلة حياته، وطلب منها عدد من أفراد العائلة الاعتذار لقريبها وزوجته وأن تخبرهما بأنها هي المخطئة في نطق الاسم.





لكنها تعتقد أن لم تقدم على أي تصرف خاطئ وطلبت رأي المتابعين على منصة التواصل الاجتماعي، وقوبل منشورها بمئات التعليقات، حيث اتفق العديد من الرواد معها في الرأي وأكدوا لها أنها ليست مخطئة، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "إذا كان الناس سيستخدمون لغتنا وثقافتنا، فيتعين عليهم على الأقل أن يتعلموا كيفية نطقها"، وأشار آخر إلى أن قواعد هذه اللغة تختلف تمامًا عن قواعد الإنجليزية.



