أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا سريعة الانتشار مقارنة بالموجه الأولي .









سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رقما سلبيا يحدث معه للمرة الأولى في 2020، وتحقق خلال مواجهة وست بروميتش ألبيون التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.





قال مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إنه سيتم إجراء تحقيق فيما حدث في لقاء الاتحاد السكندري والنادي الأهلي بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا.









كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن إمكانية إبرام فريقه لصفقات كبيرة بمبالغ مالية ضخمة في الفترة المقبلة.





قال الإعلامي محمد فاروق إن النادي الأهلي حصل على توقيع الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لمدة 3 مواسم عبر البريد الإلكتروني.

















