ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا سريعة الانتشار مقارنة بالموجه الأولي .


سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رقما سلبيا يحدث معه للمرة الأولى في 2020، وتحقق خلال مواجهة وست بروميتش ألبيون التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

قال مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إنه سيتم إجراء تحقيق فيما حدث في لقاء الاتحاد السكندري والنادي الأهلي بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا.


كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن إمكانية إبرام فريقه لصفقات كبيرة بمبالغ مالية ضخمة في الفترة المقبلة.

قال الإعلامي محمد فاروق إن النادي الأهلي حصل على توقيع الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لمدة 3 مواسم عبر البريد الإلكتروني.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

أخبار الرياضة.. الزمالك يخسر حميد أحداد إفريقيا.. موسيماني يرفض نجما جديدا من بيراميدز

أخبار الرياضة.. استبعاد رباعي الأهلي من نهائي كأس مصر بسبب كورونا.. والزمالك يجهز مفاجأة لـ جماهيره

أخبار الرياضة.. صن داونز يكشف حقيقة انتقال سيرينو إلى الأهلي.. الشناوي يتفوق على صلاح في استفتاء CNN.. وهذا مصير بن شرقي وأوناجم مع الزمالك

هل يتعاقد برشلونة مع محمد صلاح؟.. ميسي يكشف حقيقة إبرام صفقات جديدة

ترشيحاتنا

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

منذ 6000 عام.. أقدم حريق مشتعل على كوكب الأرض

هل التثاؤب أثناء الصلاة وعند قراءة القرآن من الشيطان أم حسد؟.. الإفتاء توضح

ردا على أحمد كريمة.. خالد الجندي: «ما هو أنا بتاع سندوتشات كبدة أصلا»

فتاة تيك توك.. ثراء جبيل تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في «فعل فاضح»

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

حوار | رئيس الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل التعاقد مع التوءم.. وحقيقة التفاوض مع مصطفى فتحي وتوقعاته لمباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك يصل لاتفاق مع البنك الأهلي حول إيجار المحلات

محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم

مهاجم الجونة.. وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسئولي الزمالك بالتعاقد مع والتر بواليا

انتخابات اتحاد الكرة وإقامة كأس العالم لليد.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

محمد صلاح أبو جريشة يهاجم مجلس الإسماعيلى بعد تراجع مستوى الفريق

على رأسهم جهاد جريشة.. تعرف على حكام مباريات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور