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أخبار العالم

نشرت تقارير عن تفشي كورونا في ووهان.. حبس صحفية صينية 4 سنوات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
الصحفية الصينية
الصحفية الصينية
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شريف سيد
قضت محكمة صينية، اليوم الإثنين، بسجن الصحفية تشانج زان، بسبب تقاريرها عن تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية. 

وأدانت المحكمة زان، بتهم إثارة الخلافات في المجتمع، وإثارة المتاعب، وهي تهم متكررة ضد النشطاء في الصين، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". 

وكانت المحامية السابقة زان، البالغة من العمر 37 عاما، قد اعتقلت في شهر مايو الماضي، حيث اضربت عن الطعام لأشهر، وتمر بحالة صحية سيئة. 

وتعد زان، واحدة من ضمن عدد من الصحفيين طاردتهم السلطات الصينية بسبب تقارير عن تفشي كورونا في مدينة ووهان. 

وفقًا للائحة الاتهام، فقد سافرت إلى ووهان في فبراير الماضي لتقديم تقرير مستقل عن تفشي المرض هناك. وتم نشر البث المباشر لها وتقاريرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير، مما لفت انتباه السلطات الصينية إليها.

واتهمتها المحكمة أيضا بنشر معلومات كاذبة من خلال الرسائل النصية والفيديو وغيرها من الوسائط عبر [منصات مثل] وي تشات وتويتر ويوتيوب كما أجرت لقاءات مع وسائل إعلام أجنبية، عن تفشي الفيروس في ووهان. 

يذكر أن مدينة ووهان الصينية، هي بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم حتى الآن. 


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