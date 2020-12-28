طريق الموت.. مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

لقي رجل مسن مصرعه وأصيب 2 اخران، إثر حادث تصادم سيارات وقع بطريق الحسينية سعود بالشرقية، وتم تقل المصابين الى المستشفى وصرحت النيابة بالدفن.





تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية اخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الحسينية - سعود بالمحافظة و ادي الحادث الى وفاة عبدالعال إ ع ٦٥ عاما واصابة اثنين اخرين اثر الحادث الأليم.





تم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية ليتلقوا العلاج اللازم، وصرحت النيابة بدفن جثة المسن.





وعلى جانب اخر أصدرت الصفحة الرسمية لمستشفى بلبيس، برئاسة الدكتور أبو الفتوح موسي بيانا منذ قليل، ينعى فيه إيمان علي شهيدة الجيش الأبيض والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وسط حالة من الدعاء للفقيدة من جانب أعضاء هيئة التمريض والأطقم الطبية بالمستشفى.

فيما جاء نص البيان الصادر كما يلي: تتقدم إدارة مستشفى بلبيس المركزى برئاسة الدكتور أبو الفتوح موسى عياد مدير المستشفى، وكل العاملين بالمستشفى بخالص التعازى، وبمزيد من الحزن والأسى فى وفاة الشهيدة بإذن الله ايمان علي ممرضه بقسم العمليات والذى وافتها المنية فجر اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأدخلها فسيح جناته وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.









وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظًا على صحة المواطنين