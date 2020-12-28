مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2





تشيلسي ضد أستون فيلا - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2





إيفرتون ضد مانشستر سيتي - الساعة العائرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحة ضد الزمالك - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت





الأهلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت