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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الاثنين، 28 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في الدوريات المختلفة ، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 
كريستال بالاس ضد ليستر سيتي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

تشيلسي ضد أستون فيلا - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

إيفرتون ضد مانشستر سيتي - الساعة العائرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
سموحة ضد الزمالك - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

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