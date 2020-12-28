يساعد على تخريبها.. الخبراء يحذرون من جر السيارة الأوتوماتيك على الطريق



شدد خبراء السيارات على عدم جر السيارة الاوتوماتيك لمسافة طويلة ، لآن ذلك يساعد على تخريبها بطريقة كبيرة دون أن يعلم صاحب السيارة





وأكد الخبراء أن استمرار ملامسة العجل للطريق أثناء جر السيارة يؤدي إلى نتائج كارثية للسيارة.

والسبب أن عملية نقل الحركة داخل صندوق التروس تستمر ، وترتفع درجة حرارة المكونات الداخلية نظرا لاضطرار تدفق سائل الهيدروليك المضغوط الموجود في منظومة التبريد ، وهذه المشكلة ستتطلب عمليات تصليح مكلفة ماديا .كما تعتبر السيارات ذات ناقل الحركة الآلي ، والتي تعمل الجر الامامي بسيطة في جرها لان في تلك العملية سيكون مرجد رفع العجلات الامامية عن الأرض .وتتم في هذه العملية رفع العجلات الخلفية عن الأرض في حين تظل العجلات الامامية على الأرض ، لذلك يجب تثبيت عجلة القيادة في طريق مستقيم ،حتى لا يتغير اتجاه العجلات الامامية أثناء عملية الجر ، وهذا يؤدي إلى التلف، وسنجد أن نظام السيارات الدفع الرباعي أو الشاحنات الخفيفة مثل الـ SUV، يجب حملها على عربة تحميل أثماء نقلها إلى مركز الصيانة ، ولكن في حالة الضرورة ، حاول ان لا تزيد المسافة التي يتم فيها الجر عن عدة مئات من الأمتار فقط لتجنب كثير من الاضرار .