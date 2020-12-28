يساعد على تخريبها.. الخبراء يحذرون من جر السيارة الأوتوماتيك على الطريق

شدد خبراء السيارات على عدم جر السيارة الاوتوماتيك لمسافة طويلة ، لآن ذلك يساعد على تخريبها بطريقة كبيرة دون أن يعلم صاحب السيارة .
وأكد الخبراء أن استمرار ملامسة العجل للطريق أثناء جر السيارة يؤدي إلى نتائج كارثية للسيارة.
والسبب أن عملية نقل الحركة داخل صندوق التروس تستمر ، وترتفع درجة حرارة المكونات الداخلية نظرا لاضطرار تدفق سائل الهيدروليك المضغوط الموجود في منظومة التبريد ، وهذه المشكلة ستتطلب عمليات تصليح مكلفة ماديا .
كما تعتبر السيارات ذات ناقل الحركة الآلي ، والتي تعمل الجر الامامي بسيطة في جرها لان في تلك العملية سيكون مرجد رفع العجلات الامامية عن الأرض .
وتتم في هذه العملية رفع العجلات الخلفية عن الأرض في حين تظل العجلات الامامية على الأرض ، لذلك يجب تثبيت عجلة القيادة في طريق مستقيم ،حتى لا يتغير اتجاه العجلات الامامية أثناء عملية الجر ، وهذا يؤدي إلى التلف، وسنجد أن نظام السيارات الدفع الرباعي أو الشاحنات الخفيفة مثل الـ SUV، يجب حملها على عربة تحميل أثماء نقلها إلى مركز الصيانة ، ولكن في حالة الضرورة ، حاول ان لا تزيد المسافة التي يتم فيها الجر عن عدة مئات من الأمتار فقط لتجنب كثير من الاضرار .