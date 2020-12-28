بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور





كانت العروس «كيت وينال» البالغة من العمر 24 عامًا، في حالة جيدة للغاية، عندما عرض حبيبها ريان ديكسون البالغ من العمر 24 عامًا الزواج عليها أثناء نزهة بالقرب من مسقط رأسهم في سانت أوستل كورنوال ببريطانيا في مايو الماضي.





وافقت كيت بسعادة، لكن في صباح اليوم التالي، أصيبت بآلام مؤلمة في الصدر، شخصها الأطباء بالخطأ أنها ناجمة عن عصب نافر.





ساءت أعراض كيت بمرور الوقت وبعد 6 أسابيع تم نقلها إلى مستشفى رويال كورنوال عندما تقيأت دمًا، حسب تقرير صحيفة ديفون لايف.





وبعد سلسلة من الاختبارات، كانت بمفردها - نتيجة قيود كورونا الاحترازية - عندما أخبرها الأطباء أنها مصابة بسرطان الجلد الخبيث في المرحلة الرابعة، ولم يكن هناك من يساندها في تلك اللحظة المؤلمة.





تقول في ألم: "إن سماع كلمة سرطان بصوت عالي، صادم، لم أستطع أن أتمالك نفسي، فقد كانت أحلامي على وشك أن تتحقق، وللتو بدأنا انا وريان التخطيط لحياة سعيدة معا".





اعتقدت كيت أنها كانت بصحة جيدة - ولم تُعانِ إلا من وجود كتلة وحيدة صغيرة على رقبتها في يناير من هذا العام.





أخبرها الأطباء أنه ربما كان كيسًا مملوء بالسوائل يمكن أن ينمو في أي مكان في الجسم، فشعرت بالاطمئنان، وعلى الرغم من الوباء، كانت تستمتع بسنة رائعة، بعد شراء منزلها الأول مع ريان وخطوبتها.





بعد مزيد من الفحوصات، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي، تم تشخيص كيت رسميًا بالمرحلة الرابعة من سرطان الجلد المتقدم، الذي انتشر إلى دماغها، عمودها الفقري، الطحال، الكلى والرئتين.





وخرجت من المستشفى في 24 يوليو، ومنذ ذلك الحين عقدت مواعيدًا منتظمة مع طبيب الأورام الخاص بها ولا تزال تخضع للمراقبة من خلال فحوصات الأشعة التي أظهرت حتى الآن أن السرطان قد تقلص بنسبة 50 في المائة.





ورغم أن مرضها غير قابل للشفاء، لكنها لا تزال متفائلة بالمستقبل وليس لديها توقعات مؤكدة في الوقت الحالي.





قالت: "السرطان لن يختفي أبدًا - سأعيش معه إلى الأبد - لكنه مستقر في الوقت الحالي.. سألتزم بهذه الأدوية طالما أنها تعمل وبعد ذلك سوف ننتقل إلى العلاج المناعي كخطة ب".





تتطلع كيت إلى عام 2022، عندما تخطط للزواج من رايان في اليونان في 30 مايو - بعد عامين من اليوم منذ خطوبتهما.





من خلال مشاركة قصتها، تريد زيادة الوعي بالأعراض الأقل شهرة لسرطان الجلد ودعم مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة البريطانية.





ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، التي دعمتها طوال رحلتها، فإن علامة التحذير الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد هي التغيير في مظهر الكتلة الجلدية.





ولكن عندما ينتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن تشمل الأعراض وجود كتل صلبة، وتضخم الغدد الليمفاوية، وفقدان الوزن غير المبرر، وضيق التنفس، وسعال الدم، والتهابات مستمرة وآلام في الظهر.









تعرضت عروس لصدمة مؤلمة في اليوم التالي لخطوبتها، فبمجرد أن عرض عليها حبيبها الزواج بعد 9 سنوات من الارتباط، عانت من آلام مفاجئة في الصدر لتكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد في المرحلة الرابعة.