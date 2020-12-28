موجز السوشيال ميديا.. عيد عبد الملك يدافع عن بيج رامي.. وجماهير الزمالك تطالب بسرعة التجديد لـ ساسي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









وجه احمد عبد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق الدعم ل بيج رامي بعد الهجوم عليه من البعض بسبب طلبه من احدى القنوات نصف مليون جنبة حق ظهوره إعلاميا عليها.









وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏الاعلام بيتعامل مع بيج رامي انه ملوش جمهور و بيشهرو بيه و يبقولو المبالغ الي بيطلبها عاوزينه يطلع بالحب اه في ناس بتطلع بالحب عادي و في ناس بتطلب مبالغ كبيرة و بيتوافق عليها و محدش بيقدر يطلع يشهر بيهم الراجل من حقه يقيم نفسه و انت حر لو موافقتش عاوز تاخد اللقطة ادفع يا باشا ".









عدد كبير من جماهير الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #التجديد_لساسي_او_الرحيل مطالبين المسؤلين بالزمالك بضرورة التجديد لفرجاني ساسي بإعتباره اهم عناصر الفريق في الوقت الحالي.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ياجدعان فاضل اربع ايام انتو مستنين ايه‎#التجديد_لساسي_او_الرحيل" و "‏التجديد لساسي الاهم دلوقتي ولو مش قادر تبقا تروح تقعد فبيتك وامشي".









علق أليكس تشامبرلين لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على تعادل فريقه امس امام فريق وست بروميتش "1_1" في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ونشر تشامبرلين مجموعة من الصور له من المباراه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا "نتيجه مخيبه للامال في النهاية.. يوم الأربعاء لن نككرها مره أخرى".





اعلن الفنان محمد فؤاد عن طرح أغنيته الجديدة ليلة راس السنه الهجرية على قناة الرسمية بيوتيوب.





ونشر محمد فؤاد فيديو له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " استنوا اغنيتي الجديدة في الحفله على قناة اليوتيوب الرسمية بتاعتي happy new year".



