ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. عيد عبد الملك يدافع عن بيج رامي.. وجماهير الزمالك تطالب بسرعة التجديد لـ ساسي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
Advertisements
مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


وجه احمد عبد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق الدعم ل بيج رامي بعد الهجوم عليه من البعض بسبب طلبه من احدى القنوات نصف مليون جنبة حق ظهوره إعلاميا عليها. 


وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏الاعلام بيتعامل مع بيج رامي انه ملوش جمهور و بيشهرو بيه و يبقولو المبالغ الي بيطلبها عاوزينه يطلع بالحب اه في ناس بتطلع بالحب عادي و في ناس بتطلب مبالغ كبيرة و بيتوافق عليها و محدش بيقدر يطلع يشهر بيهم الراجل من حقه يقيم نفسه و انت حر لو موافقتش عاوز تاخد اللقطة ادفع يا باشا ".


عدد كبير من جماهير الزمالك  عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #التجديد_لساسي_او_الرحيل مطالبين المسؤلين بالزمالك بضرورة التجديد لفرجاني ساسي بإعتباره اهم عناصر الفريق في الوقت الحالي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ياجدعان فاضل اربع ايام انتو مستنين ايه‎#التجديد_لساسي_او_الرحيل"  و "‏التجديد لساسي الاهم دلوقتي ولو مش قادر تبقا تروح تقعد فبيتك وامشي".


علق أليكس تشامبرلين لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على تعادل فريقه امس امام فريق وست بروميتش "1_1" في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر تشامبرلين مجموعة من الصور له من المباراه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا "نتيجه مخيبه للامال في النهاية.. يوم الأربعاء لن نككرها مره أخرى". 

اعلن الفنان محمد فؤاد  عن طرح أغنيته الجديدة ليلة راس السنه الهجرية على قناة الرسمية بيوتيوب. 

ونشر محمد فؤاد فيديو له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " استنوا اغنيتي الجديدة في الحفله على قناة اليوتيوب الرسمية بتاعتي happy new year". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عبد الملك: لاعبو الزمالك تأثروا بالتغييرات الإدارية

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك يحتاج إلى ديفندر ومدافع

بعد حصد مستر أولمبيا.. المصريون يدعمون بيج رامي

حسين السيد يكشف موقف فرجاني ساسي الأخير من التجديد للزمالك

أحمد عيد عبد الملك عن رحيل مصطفى محمد: حقه يطلع بس مش دلوقتي

عايزينه يطلع بالحب.. عيد عبد الملك يدافع عن بيج رامي

ترشيحاتنا

على رأسهم جهاد جريشة.. تعرف على حكام مباريات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

ضبط المعلمة المتهمة بتعذيب الطفلة حنين في الغربية.. صور

دعاء لمريض كورونا بالشفاء العاجل

يساعد على تخريبها.. الخبراء يحذرون من جر السيارة الأوتوماتيك على الطريق

السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية وإغلاق المنافذ لأسبوع آخر

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

لقي مصرعه.. أول صورة لمنفذ حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور