طبيب الإنسانية.. وفاة اخصائي جراحة عامة متأثرا بـ كورونا في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من صفوف الجيش الابيض، حيث توفي الدكتور عبدالعزيز الرمادي اخصائى الجرامة العامة.





وفى ذات السياق سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي المحافظة بعد معرفة خبر وفاة طبيب الانسانية كما يلقبه الكثير، وذلك لما يفعلة من خدمات انسانية عظيمة، ووقوفه جانب الكثير من المواطنين.





وامتلئت جميع مواقع صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، بالدعاء و التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.





وعلى جانب اخر أصدرت الصفحة الرسمية لمستشفى بلبيس، برئاسة الدكتور أبو الفتوح موسي بيانا منذ قليل، ينعى فيه إيمان علي شهيدة الجيش الأبيض والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وسط حالة من الدعاء للفقيدة من جانب أعضاء هيئة التمريض والأطقم الطبية بالمستشفى.





فيما جاء نص البيان الصادر كما يلي: تتقدم إدارة مستشفى بلبيس المركزى برئاسة الدكتور أبو الفتوح موسى عياد مدير المستشفى، وكل العاملين بالمستشفى بخالص التعازى، وبمزيد من الحزن والأسى فى وفاة الشهيدة بإذن الله ايمان علي ممرضه بقسم العمليات والذى وافتها المنية فجر اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأدخلها فسيح جناته وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان