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أخبار العالم

منذ 6000 عام.. أقدم حريق مشتعل على كوكب الأرض

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
حريق مشتعل في العالم
حريق مشتعل في العالم
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شريف سيد
"تبات نار تصبح رماد"، هكذا تعلمنا في الأمثال الشعبية، وهو المثل الذي يشير إلى أن الوقت قد يستطيع إخماد أكبر الحرائق، إلا أن هذا الأمر يختلف مع حريق مستمر من 6000 عاما. 

يشتعل جبل الفحم بمدينة وينجين الإسترالية بشكل بطئ للغاية منذ 6000 عام، ما تسبب في تغيير لون التربة وحدوث تفاوت بين الأرض والجبل.

يعد جبل وينجين هو أقدم حريق مشتعل في العالم،حيث يتسع لحوالي 6 كيلومترا، ويجهل الجميع توقيت بداية الحريق المستمرة منذ آلاف السنين. 

يشير بعض العلماء إلى أن هذا الحريق قد يكون ناجم عن صاعقة أو حريق غابة، فيما يرجح المستكشفون الأوائل أن الحريق علامة عن أنشطة بركانية. 

وأصبح هذا الموقع جاذب للسياح على الرغم من اشتعاله، حيث يزوره الالاف من العالم، ليشاهدوا أقدم مكان مشتعل في العالم. 
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