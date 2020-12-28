ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لأغراض علمية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
الصين تطلق قمرين
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لأغراض علمية
Advertisements
أ ش أ
 أطلقت الصين قمرين صناعيين لأغراض علمية، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. 

وذكر مركز جيوتشوان –في بيان اليوم- أن صاروخا من طراز (لونج مارش-4 سي) أطلق الساعة 11:44 مساء أمس بتوقيت بكين وعلى متنه قمرين صناعيين دخلا المدار المخطط لهما بنجاح، مشيرا إلى أن القمر الصناعي الأول (ياوجان-33) للاستشعار عن بعد، والثاني مخصص لتجارب التكنولوجيا الدقيقة والنانوية. 

وسيجري استخدام القمرين الصناعيين لإجراء تجارب علمية ومسح موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد منها. 
Advertisements
Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

لقي مصرعه.. أول صورة لمنفذ حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور