الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لأغراض علمية

أطلقت الصين قمرين صناعيين لأغراض علمية، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.





وذكر مركز جيوتشوان –في بيان اليوم- أن صاروخا من طراز (لونج مارش-4 سي) أطلق الساعة 11:44 مساء أمس بتوقيت بكين وعلى متنه قمرين صناعيين دخلا المدار المخطط لهما بنجاح، مشيرا إلى أن القمر الصناعي الأول (ياوجان-33) للاستشعار عن بعد، والثاني مخصص لتجارب التكنولوجيا الدقيقة والنانوية.





وسيجري استخدام القمرين الصناعيين لإجراء تجارب علمية ومسح موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد منها.