سوريا تعلق على حرق مخيم اللاجئين في لبنان.. ونداء عاجل لنازحيها

أعربت الحكومة السورية على أسفها الشديد لإحراق مخيم لاجئين سوريين في قضاء المنية شمالي لبنان، على خلفية نشوب مشاداة بين سوريين ولبنانيين.





ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن الأسف الشديد للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين في بحنين قضاء المنية ما أدى إلى ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى".





وأكد المصدر أن بلاده تهيب بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين.





ولفت إلى أن سوريا تجدد الدعوة للمواطنين السوريين الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب للعودة إلى وطنهم، مؤكدًا أن الحكومة تبذل كل الجهود لتسهيل هذه العودة وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في مدنهم وقراهم وفق الإمكانيات المتاحة.





وكان الجيش اللبناني، أعلن أمس الأحد، اعقال لبنانيين وستة سوريين على صلة باشتباك أدى إلى إحراق مخيم للاجئين في شمال البلاد.





وقال الجيش اللبناني في بيان: "بعد تدخل ضباط الجيش والمخابرات العسكرية، تم تنظيم دورية وتفتيش في منطقة المنية - بحنين لاعتقال جميع المشاركين في حريق المخيم ومن استخدموا السلاح".





وأضاف أنه تم تسليم جميع المعتقلين إلى النيابة لإجراء مزيد من التحقيقات، ويستمر البحث عن الباقي.