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رياضة

اليوم.. عبد الناصر محمد يقود بهلاء أمام النصر في الدوري العماني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
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منتصر الرفاعي
يخوض فريق الكرة الأول بنادى بهلاء العمانى مباراة مهمة اليوم الإثنين، أمام فريق النصر، تحت القيادة الفنية المصرية لعبد الناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى ، وذلك فى الجولة الثالثة من الدورى العمانى.

ويحاول عبدالناصر محمد التغلب على النقص العددى الموجود فى الفريق والإصابات التى لحقت ببعض اللاعبين خلال الساعات الماضية من خلال توظيف اللاعبين فى مراكز جديدة داخل المستطيل الأخضر ويعانى الفريق من غياب عدد كبير من اللاعبين حيث لايوجد حاليا سوى 16 لاعب فقط فى القائمة وهم من سيخوض بهم اللقاء.

كانت ادارة بهلاء دعمت الفريق بعدد قليل من الصفقات التى حددها المدير الفنى ومعاونيه ولكن بسبب أزمة كورونا وايقاف التأشيرات لم تفلح محاولات الجهاز الفنى استكمال باقى الصفقات المتفق عليها، ويحاول الجهاز الفنى تعويض الخسارة الأولى أمام الرستاق فى الجولة الأولى  ثم التعادل أمام مسقط فى الجولة الماضية من عمانتل.

ويحظى أداء فريق بهلاء تحت قيادة عبدالناصر محمد بإشادة كبيرة من كافة المحلليين وخبراء اللعبة فى عمان بعدما نجح فى تطوير أداء الفريق بشكل ملحوظ فى الفترة الماضية.

ويسعى عبدالناصر إلى مواصلة انجازته فى الدورى العمانى خلال الموسم الجديد، بعدما حقق انجاز كبير فى الموسم الماضى بالحصول على المركز السادس لأول  مرة فى تاريخ الفريق.
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