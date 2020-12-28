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تعليم

تسليم أجهزة تابلت للطلاب ذوي الهمم في احتفالية بجامعة القاهرة.. الخميس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:29 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
تشهد جامعة القاهرة حفل توزيع أجهزة تابلت للطلاب ذوي الهمم بمدرج 78 وذلك يوم الخميس القادم الموافق 31 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 12 ظهرًا .

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة .

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وكان الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد " عن قيام الجامعة بتسليم عدد من أجهزة التابلت للطلاب  ذوي الهمم خلال احتفالية بالجامعة في الأيام القادمة، وبلغ عدد هذه الأجهزة 400 جهاز لطلاب الكلية .
كما تقدمت الكلية بطلب لزيادة عدد هذه الأجهزة، وذلك في إطار حرص الجامعة وإدارة الكلية على توفير جميع الخدمات والإمكانيات لطلابها.

 

ونوه إلى أن هذه الأجهزة سيكون مجهزا عليها المقررات والبرامج الدراسية، وكذلك المنصات الإلكترونية مثل "البلاك بورد"، وذلك في إطار خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة القاهرة لطلابها.

 

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