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الطماطم بـ8 جنيهات| أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 28-12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 28-12- 2020.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 8 جنيهات
البصل 7 جنيهات
البطاطس 4 جنيهات
الفاصوليا 22 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 8 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الرمان 8 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كل الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.

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