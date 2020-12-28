مصر تسجل 1226 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة.. والسعودية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لأسبوع آخر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

*صحف الكويت

الحكومة المصرية تتخذ حزمة إجراءات احترازية جديدة لاحتواء ارتفاع إصابات كورونا

السودان ينشر قوات في جنوب دارفور بعد عنف قبلي

البحرين: نثق بالقيادة السعودية في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها.. الثلاثاء المقبل

ترامب يوقع على تشريع لحزمة مساعدات جائحة كورونا بقيمة 2,3 تريليون دولار

فاوتشي: بايدن محق عندما توقع أن أسوأ ما في الجائحة لم يأت بعد





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد كبير من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 53 حالة وفاة و 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا









وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، امس الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة.





وذكرت "القبس" أن الحكومة المصرية أعلنت حزمة إجراءات احترازية جديدة محاولة لاحتواء ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا بالبلاد في الآونة الأخيرة، حيث شملت الإجراءات، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة وغلق أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، وتوقيع غرامة فورية قيمتها 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، من الأحد المقبل، بجانب غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كما المطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن، السودان سينشر "أعدادا كبيرة" من القوات في الولاية بعد مقتل 15 في عنف قبلي في الآونة الأخيرة، نشب بين اثنين من القيادات المحلية، إن صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة.





ونقلت "الراي" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قوله إنه سيتم تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر، مضيفًا أنه "ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".





وقالت "الجريدة" إن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أعرب عن ثقة بلاده التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي، مضيفًا: "إننا نتطلع إلى القمة الخليجية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم آملين أن تكون قمة موفقة ناجحة".





وأشارت "الوطن" إلى أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان أعلنت إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عبر مختلف المنافذ يوم 29 ديسمبر.





دوليًا، قالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا وللإنفاق الحكومى ليصبح بذلك قانونا.





ونقلت "الأنباء" عن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن بلاده تتجه في الأسابيع المقبلة، نحو أسوأ فصول جائحة كورونا، تزامنا مع تنقل الناس بكثرة لقضاء العطلات.





وتوقع فاوتشي أن تتحقق مناعة القطيع بحلول نهاية الصيف القادم، في حال توزيع لقاحي "فايزر" و"مودرنا" كما هو مخطط له.







