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أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم الاثنين 28- 12-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.76 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 19.22 جنيه للبيع و19.06 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.42 جنيه للبيع و21.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 51.70 جنيه للبيع 51.14 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك "مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كان الدولار انخفض عالميا وصعد اليورو والجنيه الإسترليني في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجح للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.

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