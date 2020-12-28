إيه أبرز حدث أثر فينا فى 2020 .. شاهد ردود أفعال المواطنين بالشارع المصرى

قامت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج صباح البلد ، بعمل استطلاع رأى بالشارع المصرى ، يدول حول" أيه أبرز حدث أثر فينا فى 2020 ".حيث اختار المواطنون الحدث الأبرز بالنسبة لهم.





قالت إحدى الفتيات ، إن فيروس كورونا له تأثير كبير وواضح على العالم كله ، وبالتالى فكان لذلك تأثير نفسى سلبى على الجميع .





وأضافت أخرى ، " اكتر حاجة كانت مأثرة فيا انى طالبة مغتربة ، فى وقت الاجازة مكنتش بعرف اسلم على ماما واخواتى اللى وحشنى بسبب فيروس كورونا " .





وأشارت مواطنة من جهه أخرى " الكورونا اخدت مننا أغلى ناس ، ومفيش حاجة حلوة حصلت السنادى للاسف "











