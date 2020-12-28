مجاهدة سيناوية تستضيف طلاب كلية التربية بالعريش



وأكدت الحاجة فرحانة، على أن الوطنية دافع ذاتي ترتبط بالسلوك الفعال لدى الشخص في خدمة بلده وليس باستخدام الكلام والشعارات الرنانه.



وهو ما كانت تسلكه الحاجة فرحانة ، في حياتها من اجل التفاني في خدمة الوطن منذ شبابها والذي ترجمته في عشقها لمصر ، وعند بلوغها سن البلوغ واتيحت لها فرصة التعبير عن هذا الحب ، حرصت على تقديم المعلومات التي اعانت قواتنا المسلحة وشرطتنا على مواجهة العدو والانتصار عليه.



وتطرق الحديث لضرورة السعادة والرضا في الحياة ، وقالت الحاجة فرحانه ان سر نجاحها مع زوجها وأبنائها هو القناعة الشخصية بأن الله قد قسم لها الخير والنعم الذي تستحق الشكر عليها .



وفي نهاية الزيارة أهدت الحاجة فرحانة طلاب كلية التربية مشغولات سيناوية من صنعها لتبقى ذكرى في نفوس الطلاب ترتبط بالشخصية الوطنية.



واكد الدكتور عبد الكريم الشاعر ، ان الحاجة فرحانه قدمت الكثير للوطن مصر ، وهديته تمثل رسالة للطلاب تهدف من خلالها التأكيد علي ان العمل يمثل قيمة في حياة الانسان والابداع وسيلة لتأكيد النجاح في حياة كل فرد.



وأكد الدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية ، أن هذه الزيارات تدعم البنية الوطنية لشخصية طلاب الكلية ومن خلالها يتعرف الطلاب على قصة سيدة كانت تدعم القوات المسلحة بكل ما تملك من مال وجهد ووقت بل انها وهبت حياتها فدى لبلدها مصر دون حاجة الي ضجيج



