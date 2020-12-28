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رياضة

ميسي: الانتقال لـ ريال مدريد عار وأعاني أزمة نفسية بسبب بايرن ميونخ

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
ميسي
ميسي
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مجدي سلامة
أجرى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني ، حوارا مطولا مع  قناة "لاسيكستا" الأرجنتينية، كشف فيه العديد من الأسرار المتعلقة به خلال الفترة الماضية.

وتتلخص أبرز رسائل ميسي في الحوار على النحو التالي :.

- احتمالية إنهاء مسيرتي في برشلونة واردة .

- لدي أزمة نفسية كبيرة بسبب مباراة بايرن ميونخ والذي خسر بها برشلونة 8/2.

البرتغالي كريستيانو رونالدو هو المفضل بالنسبة لي في كرة القدم

- من المحتمل تولي منصب المدير الرياضي لبرشلونة في المستقبل عقب الاعتزال.

 علاقتي مميزة بزميلي أنطوان جريزمان، وليست سيئة كما يدعى البعض.

نيمار كان لا يريد مواجهة برشلونة بدوري الأبطال.

- الإنتقال لريال مدريد عار
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