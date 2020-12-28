ميسي: الانتقال لـ ريال مدريد عار وأعاني أزمة نفسية بسبب بايرن ميونخ

أجرى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني ، حوارا مطولا مع قناة "لاسيكستا" الأرجنتينية، كشف فيه العديد من الأسرار المتعلقة به خلال الفترة الماضية.
وتتلخص أبرز رسائل ميسي في الحوار على النحو التالي :.
- احتمالية إنهاء مسيرتي في برشلونة واردة .
- لدي أزمة نفسية كبيرة بسبب مباراة بايرن ميونخ والذي خسر بها برشلونة 8/2.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو هو المفضل بالنسبة لي في كرة القدم
- من المحتمل تولي منصب المدير الرياضي لبرشلونة في المستقبل عقب الاعتزال.
- علاقتي مميزة بزميلي أنطوان جريزمان، وليست سيئة كما يدعى البعض.
- نيمار كان لا يريد مواجهة برشلونة بدوري الأبطال.
- الإنتقال لريال مدريد عار