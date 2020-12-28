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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 80.7 مليون حالة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:49 ص
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 80.7 مليون حالة
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دعاء أبوهشيمة
كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز  80.7 مليون حالة منذ بداية جائحة كورونا في أواخر ديسمبر 2019.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 80.78 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصل إلى مليون و764 ألف​ حالة.

فيما تجاوز عدد المتعافين حاجز 45.6 مليون شخصا. 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من بين الدول الأكثر تضررا جراء الوباء حيث تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات حول العالم بأكثر من 19 مليون إصابة و341 ألأف حالة وفاة. 

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا لن يكون الوباء الأخير، ومحاولات تحسين صحة الإنسان "محكوم عليها بالفشل" دون معالجة تغير المناخ ورعاية الحيوان.

كما ندد تيدروس أدهانوم غيبريسوس بدورة "قصر النظر الخطير'' المتمثلة في إلقاء الأموال على التفشيات، من دون فعل شئ للتحضير للأوبئة التالية، وذلك في رسالة فيديو بمناسبة اليوم الدولي الأول للتأهب للأوبئة يوم الأحد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الوقت قد حان لتعلم الدروس من جائحة كوفيد -19.

وأضاف: "لقد ظل العالم يعمل لفترة طويلة في دائرة من الذعر والإهمال".
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