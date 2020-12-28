ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 28-12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاثنين
Advertisements
علياء فوزى
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.49 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

اقرأ أيضا ..الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

واستقر سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى عند 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الريال السعودي ب4.19 جنيه.. أسعار العملات العربية بالختام

الدينار الكويتى الأغلى..أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

الدينار الأغلى.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

الدرهم الإماراتي بـ 4.28 جنيه.. سعر العملات العربية اليوم الأحد

سعر العملات العربية اليوم الاثنين 26-10-2020

سعر العملات العربية 28-10-2020

ترشيحاتنا

إيران تعلن موعد تسلم أولى جرعات لقاح فايزر ضد كورونا

محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم

في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن ناهد صبري

مجرد شراب.. شعبة الصناعات الطبية: الكمامة القماشية لا تحمي من الإصابة

هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة ؟.. عالم أزهري يجيب

للاقتراب من الصدارة.. الزمالك يسعى لاستعادة توازنه عبر بوابة سموحة في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير