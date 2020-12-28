أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 28-12-2020

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.49 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
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واستقر سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى عند 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.49 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020
واستقر سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى عند 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .