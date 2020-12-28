ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إقالة فيتوريا.. إعلامي سعودي يعلن اسم المدير الفني الجديد للنصر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
فيتوريا
فيتوريا
Advertisements
مجدي سلامة
أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت مساء أمس ، إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق ، وإنهاء التعاقد معه بشكل ودي .

وكشف الإعلامي السعودي علي العنزي عبر حسابه الشخصي على تويتر عن اسم المدير الفني الجديد لفريق النصر عقب إقالة فيتوريا مباشرة والذي يدعى ألين هورفات المدير الفني لشباب الفريق .

وقال العنزي : " اجتمع المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني، مع المدرب ألين، مساء اليوم، وذلك لوضع الخطة الاستراتيجية للفريق الأول، بدء من يوم الغد، وهو اليوم الاول للكرواتي، لقيادة تدريبات الفريق الاول".

وتولي ألين هورفات عدة أندية جاء أبرزها ، ريجيكا، في الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2011، حيث أقيل بعد 10 مباريات فقط، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات وثلاث هزائم.

ورحل هورفات، عن بلاده بعد أن وصفته الجماهير بـ"المدرب الفاشل"، حيث لم يحقق سوى 19 انتصارًا، مقابل 29 تعادلًا و25 هزيمة، مع جميع الأندية التي دربها في كرواتيا، بمعدل فوز لم يتخط الـ26.03%.

وبعد الرحيل عن بلاده، انتقل هورفات، إلى منطقة الخليج العربي، متوليًا القيادة الفنية لشباب الوصل الإماراتي، بالإضافة شباب النصر والعين والخليج، في السعودية﻿

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جوميز يقود الهلال لحسم ديربي الرياض بالفوز على النصر في الدوري السعودي.. فيديو

ديربى سعودى.. حسام البدري: الهلال الأقرب لاقتناص كأس خادم الحرمين من النصر

لغة الأرقام ترسم موسما كارثيا للنصر السعودي

على رأسهم حمدالله .. عقوبات مالية قاسية على لاعبي ومدرب النصر

الدوري السعودي.. فيتوريا يعلن تشكيل النصر لمواجهة ضمك

النصر السعودي يعلن رحيل مدربه روي فيتوريا بالتراضي

ترشيحاتنا

دعاء قضاء الحوائج.. سلاح الخروج من الهموم والكروب

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن ناهد صبري

سورة يس للميت.. لماذا أوصى رسول الله بقراءتها على القبور؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير