ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
الطقس البارد على
الطقس البارد على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فيتوقع سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

إقرأ أيضا:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر .


العظمى الصغرى

القاهرة 21 11
الإسكندرية 21 14
وادي النطرون 22 13
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 13
بلطيم 22 14
مطروح 19 11
السلوم 19 11
سيوة 20 08
بورسعيد 21 13
دمياط 21 13
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 22 12
السويس 22 12
العريش 21 11
رفح 20 11
راس سدر 22 12
نخل 20 04
نويبع 24 17
طابا 23 14
كاترين 16 06
الطور 22 12
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 16
مرسى علم 24 15
الفيوم 21 08
بني سويف 21 08
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 24 10
الاقصر 26 11
أسوان 27 12
ادفو 27 11
ابوسمبل 26 11
الوادي الجديد 24 07
شلاتين 26 18
أبو رماد 26 18
حلايب 25 19
رأس حدربه 24 19
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار والقاهرة تصل لـ 13

الأرصاد: عاصفة ترابية على السواحل غدا.. والطقس معتدل بالقاهرة والصعيد

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وشبورة كثيفة على الطرق وأمطار بالسواحل غدا

منخفض جوي يضرب البلاد.. أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة بعدة محافظات

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 20

ترشيحاتنا

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

دعاء الإنجاب المستجاب

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

ضمن منتخب مصر للآنسات.. سيف زاهر يكشف عن مصدر إصابته بـ كورونا

صحيفة لبنانية: الرئيس عون يقرر الامتناع عن تلقّي لقاح كورونا

أخبار التوك شو.. تفاصيل العثور على أسد في الجونة.. والحكومة تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير