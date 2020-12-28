الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





أما عن الظواهر الجوية ، فيتوقع سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.





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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.









وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر .









العظمى الصغرى





القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 13

بلطيم 22 14

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 20 08

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

راس سدر 22 12

نخل 20 04

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 16 06

الطور 22 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الاقصر 26 11

أسوان 27 12

ادفو 27 11

ابوسمبل 26 11

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 26 18

أبو رماد 26 18

حلايب 25 19