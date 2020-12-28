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فن

في ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولي.. تعرف على أبرز أغانيه للأطفال

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم الاثنين 28 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، وقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة.


ولد عبد المنعم مدبولي، بحي باب الشعرية في 28 ديسمبر 1921 يتيما حيث ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عاما، حتى وفاته في يوليو 2006 متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عاما.

ويعرف عن مدبولي، حبه الكبير للأطفال لذلك قدم العديد من أغاني الأطفال في أفلامه ومسلسلاته ومن خلال التلفزيون المصري التي ظلت خالدة في ذاكرة التلفزيون والسينما المصرية ومن أغانيه "توت توت وكان في واد اسمه الشاطر عمرو، وجدو عبده زرع أرضه، والشمس البرتقالي وغيرها من الأغاني".

تميز عبد المنعم مدبولي، بكاريزما خاصة أكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي وشكل مع الراحل فؤاد المهندس ثنائيا وشارك في أول عمل مسرحي له من خلال دور أعرابي مع فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات، ثم أسس فرقة تحمل اسم المسرح الحر عام 1952.

ولم يتخرج عبد المنعم مدبولى، في الفنون التطبيقية فحسب وإنما عمل بها مدرسا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات في عز شهرته ومجده، واكتشف الكثير من الموهوبين في التمثيل من طلاب الكلية، أهمهم "نبيل الهجرسى" خريج قسم الحديد.

والتحق مدبولى بالمعهد العالي، لفن التمثيل العربي وتخرج عام 1949 في ثاني دفعاته، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي وشارك بالتمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، ثم استمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلما، 120 مسرحية، و30 مسلسلا.
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