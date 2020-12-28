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مرأة

بإطلالة جذابة.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها بجوار شجرة الكريسماس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس.


تألقت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم الفستان بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل مما منحها مظهرا أنيقا.

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وتزينت سمية الخشاب ببعض الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الخشاب على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



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