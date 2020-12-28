نشرة المرأة والصحة.. علاجات للتغلب على الحموضة.. فوائد تناول البطاطا في الشتاء.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021.. هذه العادة قد تصيبك بسرطان المثانة

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها:





توقعات الأبراج المهنية من أكثر الأمور التي تهم الكثير من الأشخاص بالأخض مع بداية عام 2021، وفي ظل انتشار فيروس كرونا الذي يهدد الحياة المهنية الخاصة بالعديد من الأفراد حول العالم.

وكشف خبير الأبراج أحمد شاهين، لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات الأبراج المهنية خلال عام 2021.





حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.





تعد البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة مميزة خاصة في فصل الشتاء، تمدك بالدفء والطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة القوية، بالإضافة الى الألياف الغذائية.





برجيم سريع، يمكنك التخلص من الوزن الزائد وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون ونسف الكرش إليك خطة الرجيم وأطعمة يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي وأطعمه يجب إدخالها لنظامك الغذائى لحرق أسرع للدهون وتمنحك الشعور بالامتلاء وتقليل من الجوع.





يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام ويتطور ارتفاع ضغط الدم عادةً على مدار عدة سنوات. عادة ، لا تلاحظ أي أعراض إليك أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم وأعراض ارتفاع وحيل سريعة من مطبخك تخلصك من ارتفاعه.





يؤثر سلس البول علىى النساء الأكبر من 50 عامًا ويعد السلس البول هو فقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل مما يتسبب في تسرب بعض قطرات البول قبل دخول المرحاض إليكم الأسباب و أعراض الاصابة بـ سلسل البول وهي:يقدمها موقع "power of positivity".

