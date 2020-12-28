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توك شو

شبورة عالية جدا.. تعرف على الحالة المرورية للطريق الدائري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، الحالة المرورية اليوم الاثنين..

وقال مينا مكرم مراسل البرنامج إن هناك شبورة عالية جدا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة على الطريق الدائرى، لافتا إلى أن الشبورة ما زالت تسيطر على معظم الطرق.

ونصح المشاهدين بتهدئة السرعة أثناء القيادة بقدر الإمكان، مع تشغيل إضاءة الانتظار واتخاذ كافة الاحتياطات تجنبا لأى حوادث نتيجة وجود الشبورة، بالإضافة إلى السير بهدوء بالطرق التى يوجد بها شبورة كثيفة.

وأشار إلى أنه فيما يخص الحالة المرورية، فإن هناك سيولة ملحوظة سواء فى الاتجاه لدائرى صفط اللبن وحتى جامعة القاهرة، بالإضافة إلى اتجاه المريوطية والمهندسين.

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