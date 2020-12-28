للاطمئنان على خدمة المواطنين.. رئيس "الحسنة" يتفقد الإدارات



وتفقد رئيس مركز ومدينة الحسنة، قرية الجدي، اليوم ، وذلك لمتابعة سير العمل بجميع الإدارات الخدمية بالقرية ، والاطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشاكل التي قد تواجههم.



وتم المرور علي الوحده الصحيه بالقريه لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مدي تقديم الخدمات المقدمه للمواطنين ومدى توفير العلاج للمرضى، كما تم مراجعة دفتر الحضور والإنصراف الإطمئنان علي سير العمل ومدى الانضباط بالنسبة للعاملين



كما تم التنبيه علي تفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ومتابعة إجراءات مكافحة العدوي والحرص على النظافه الدورية للوحدة.



كما قام رئيس مدينة الحسنة، بالمرور على الوحدة المحلية بالقريه للوقوف على سير العمل بها ،ومدى الإنضباط للعاملين، وذلك للوقوف على سير العمل داخل الوحده ومتابعة حالة النظافه العامه والخدمات المقدمه من قبل العاملين بالوحده الصحيه للمواطنين ونبه ، اللواء اسامه علي العاملين، بضرورة الإلتزام والإنضباط في العمل من اجل رعاية مصالح المواطنين،والعمل علي تأمينها بصورة كاملة ، وذلك لخدمة الأهالي بالقرية والتجمعات التابعه لها للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمه لهم .



كما قام رءيس المدينه ، بالمرور علي بعض المدارس بالقرية لمتابعة سير العملية التعليمية بها ، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه، خاصة عملية التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات الطبيه ، والتأكيد علي ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات حرصا علي صحة وسلامة الطلاب٠



كما تفقد رئيس المدينة، جميع المواقع الخدمية بكل قريه، وإلتقي بعدد من الأهالي ، استمع خلالها الي اهم المشاكل التي تواجههم.. حيث تم عرض ومناقشة جميع المشاكل الخاصه بهم ، وفي مقدمتها



يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة واهتمام رئيس المركز والمدينة، لرفع المعاناه عن جميع الأهالي بالقري لتسهيل مصالحهم وتوفير حياه كريمه لهم ٠



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وتم المرور علي الوحده الصحيه بالقريه لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مدي تقديم الخدمات المقدمه للمواطنين ومدى توفير العلاج للمرضى، كما تم مراجعة دفتر الحضور والإنصراف الإطمئنان علي سير العمل ومدى الانضباط بالنسبة للعاملينكما تم التنبيه علي تفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ومتابعة إجراءات مكافحة العدوي والحرص على النظافه الدورية للوحدة.كما قام رئيس مدينة الحسنة، بالمرور على الوحدة المحلية بالقريه للوقوف على سير العمل بها ،ومدى الإنضباط للعاملين، وذلك للوقوف على سير العمل داخل الوحده ومتابعة حالة النظافه العامه والخدمات المقدمه من قبل العاملين بالوحده الصحيه للمواطنين ونبه ، اللواء اسامه علي العاملين، بضرورة الإلتزام والإنضباط في العمل من اجل رعاية مصالح المواطنين،والعمل علي تأمينها بصورة كاملة ، وذلك لخدمة الأهالي بالقرية والتجمعات التابعه لها للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمه لهم .كما قام رءيس المدينه ، بالمرور علي بعض المدارس بالقرية لمتابعة سير العملية التعليمية بها ، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه، خاصة عملية التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات الطبيه ، والتأكيد علي ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات حرصا علي صحة وسلامة الطلاب٠كما تفقد رئيس المدينة، جميع المواقع الخدمية بكل قريه، وإلتقي بعدد من الأهالي ، استمع خلالها الي اهم المشاكل التي تواجههم.. حيث تم عرض ومناقشة جميع المشاكل الخاصه بهم ، وفي مقدمتها محطة توليد الكهرباء ووعد سيادته بوضع الحلول السريعه لها وذلك لتسهيل مصالحهم كما تم الإطمئنان علي تنفيذ برنامج المياه لكل قرية بإنتظام.يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة واهتمام رئيس المركز والمدينة، لرفع المعاناه عن جميع الأهالي بالقري لتسهيل مصالحهم وتوفير حياه كريمه لهم ٠اقرأ أيضا: