للتوعية بعدم شراء أكثر من الاحتياجات.. طلاب إعلام يطلقون حملة How Much

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بالفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة في جامعة القاهرة حملة اجتماعية بعنوان «How Much» بهدف التوعية بعدم الشراء أكثر من الاحتياجات.





وجاءت حملة How Much تحت شعار «ما تشتريش في حياتك أكتر من احتياجاتك»، وهو ما أوضحه الطلاب القائمين على الحملة أن سبب إطلاقها هو ظهور التسوق الإلكتروني بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل التحول الرقمي الذي يعتبر من أهم العوامل التي ساعدت على تحول الشراء من عادي إلى قهري.





وتتملك الأشخاص رغبة للهروب من الفراغ والملل الناتج عن الشعور بالإهمال ممن حوله فيلجأ إلى التسوق الذي يجده سبيلا لكسر حالة الملل.





وتتمتع الأسواق في عصرنا الحديث بكل سبل الراحة والترفيه ما جعل الإقبال عليها أكثر شراسه وقابلية ورغبة من مدمني الشراء.





وتعتمد الحملة في الانتشار عبر وسائل مثل المطبوعات التي يتم توزيعها على الجمهور المستهدف بأكبر قدر ممكن، الندوات، وغيرها، بحانب وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك، انستجرام، تويتر».