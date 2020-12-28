النقابة العامة للبترول: 6 مليارات جنيه ديونا على الشركات كثيفة الاستثمار

قال يوسف داوود ، نائب رئيس النقابة العامة للبترول ،إن وزير البترول قام بتشكيل لجنة متخصصة الفترة الماضية من وزارة البترول مع لجنة من اتحاد المستثمرين .
وأضاف يوسف داوود ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن اللجنة قامت بالتعرف على كافة طلبات المستثمرين في الشركات كثيفة الاستهلاك .
وأشار نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، إلى ان المستثمرين يطالبون بخفض أسعار الوقود حتى يستطيعوا المنافسة بالسوق ، وخاصة خفض أسعار الغاز لأن المصانع تقوم على الغاز الطبيعى .
وتابع نائب رئيس النقابة العامة للبترول ،أن اللجنة تسعى لخفض الأسعار حتى تنافس الاسواق الخارجية والداخلية ، بينما الوزارة تنتظر تعليمات رئيس الجمهورية لاتخاذ تلك الخطوة ولكننا نسعى طوال الوقت للمنافسة على الرغم من وجود اضطرابات بالأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا .
وأكد نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، أنه تم تشكيل لجنة من متخصصين بوزارة البترول ومن المستثمرين ، منوهًا إلى أن الشركات كثيفة الاستثمار عليهم ديون حوالى 6 مليار جنيه لذلك لابد من تسديد أصل الدين فى البداية قبل إصدار أى قرارات من اللجنة .