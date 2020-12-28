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النقابة العامة للبترول: 6 مليارات جنيه ديونا على الشركات كثيفة الاستثمار

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
يوسف داوود
يوسف داوود
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ريهام فيكتور
قال يوسف داوود ، نائب رئيس النقابة العامة للبترول ،إن وزير البترول قام بتشكيل لجنة متخصصة  الفترة الماضية من وزارة البترول مع لجنة من اتحاد المستثمرين .

وأضاف  يوسف داوود ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ،  أن اللجنة قامت بالتعرف على كافة طلبات المستثمرين في الشركات كثيفة الاستهلاك .

وأشار نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، إلى ان المستثمرين يطالبون بخفض أسعار الوقود حتى يستطيعوا المنافسة  بالسوق ، وخاصة خفض أسعار الغاز لأن المصانع تقوم على الغاز الطبيعى .

وتابع نائب رئيس النقابة العامة للبترول ،أن اللجنة تسعى لخفض الأسعار حتى تنافس الاسواق الخارجية والداخلية ، بينما الوزارة تنتظر تعليمات رئيس الجمهورية لاتخاذ تلك الخطوة ولكننا نسعى طوال الوقت للمنافسة على الرغم من وجود اضطرابات بالأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا .

وأكد نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، أنه تم تشكيل لجنة من متخصصين بوزارة البترول ومن المستثمرين ، منوهًا إلى أن الشركات كثيفة الاستثمار عليهم ديون حوالى 6 مليار جنيه لذلك لابد من تسديد أصل الدين فى البداية قبل إصدار أى قرارات من اللجنة .
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