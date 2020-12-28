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أخبار العالم

إيران تعلن موعد تسلم أولى جرعات لقاح فايزر ضد كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، أن بلاده ستتسلم قريبا 150 ألف جرعة من لقاح شركة فايزر – بيونتيك الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي، في تصريح للصحافة الإيرانية، في إشارة إلى مفاوضات استيراد لقاح كورونا إلى البلاد: "بحسب الترتيبات التي تمت مع مجموعة من المتبرعين في الولايات المتحدة، سيتم استيراد 150 ألف جرعة لقاح ضد كورونا من شركة فايزر عبر الحدود".

وأضاف همتي حول موعد وصول هذه اللقاحات: "بحسب المانحين، سيتم توفير 150 ألف لقاح لجمعية الهلال الأحمر عبر الحدود الإيرانية منتصف يناير". 

وأشار إلى أن "جمعية الهلال الأحمر ستعمل وفق رأي إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة الإيرانية، كما ستكون أولويات التوزيع على أسس هذه المنظمة، وستقوم جمعية الهلال الأحمر بتوزيع اللقاحات فقط مجانا".
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