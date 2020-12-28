مشروع لطلاب إعلام القاهرة يتحول لمبادرة لدعم الحضارة المصرية ..شاهد

قالت نهى عبد النبي ، منسق مبادرة "قوتنا في حضارتنا" ، إن المبادرة تهدف لمجابهة اليأس ، والإحباط ، الموجود عند بعض المصريين ، وبث الأمل فيهم ، من خلال التوعية بأهمية المناطق الحضارية والأثرية ، وتدشين صفحات عبر السوشيال ميديا ، لدعم بعض المناطق السياحية





وأضافت نهى عبد النبي ، خلال "زووم" ، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المبادرة كانت مشروعا لطلاب إعلام القاهرة وتستهدف التعريف بالمناطق السياحية ، وأهميتها ، وتنظيم رحلات بأسعار مخفضة ، بالإضافة إلى أفلام وثائقية عن تاريخ كل مكان أثري .





وعلى صعيد آخر ، تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، الملتقى الثالث لفناني وزارة السياحة والآثار تحت عنوان ”الطب والشفاء والدواء عبر العصور“ بمتحف المركبات الملكية ببولاق.





وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، إن فكرة الملتقى هذا العام وضعت تماشيا مع الظروف الراهنه التي يمر بها العالم، كي يتم تشجع الفنانين المشاركين على تقديم أعمال فنية عن تاريخ الأمراض والطب في مصر عبر العصور.





يشارك في هذا المعرض ٣١ فنانا بعدد ٤٥ عملا فنيا، ويتنوع بين أعمال تشكيلية وفوتوغرافية، ونحت، وتصميمات ملابس، بالإضافة إلى وجود جانب نوعي يضم الطب الشعبي، والتحنيط.





وأضافت أن افتتاح الملتقى سوف يكون قاصرا على العارضين فقط حرصًا من الإدارة لتطبيق كافة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية، على أن يتم استقبال الجمهور بدءأً من اليوم التالي للافتتاح وحتى ٧ يناير ٢٠٢١م ، خلال مواعيد العمل الرسمية للمتحف، كما سيراعي عرض جميع الأعمال المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " للوصول لأكبر شريحة مجتمعية.



