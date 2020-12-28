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محافظات

إشغالات وباعة جائلون ومخالفات.. الأقصر تحرر 31 ألف محضر في 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر عدة حملات مكبرة لتحقيق الانضباط بالشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة تم تنفيذها على  مدار عام 2020 أسفرت عن تحرير 31833 محضرا.

وتضمنت المحاضر 6470 محضر اشغالات ،3073 محضر باعة جائلين ، 1173 محضر نظافة عامة ، 699 القاء قمامة غلى جوانب الطرق ، 401 محضر ضبط لنرجيلة (شيشة) بالمقاهي ، 2409 محضر مضبوطات متنوعة.


 15044محضر إزالات إدارية ، 151منشآت بدون تراخيص، 2413 محضر لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق . 

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
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