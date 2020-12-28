مستشفيات جامعة الزقازيق تخصص مبنى عزل للأطفال المصابين بـ كورونا

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن مستشفيات جامعة الزقازيق مستعدة للموجة الثانية من كورونا، مشيرا إلى وجود لجنة عليا على أعلى مستوى وتعيين مستشار لشئون العدوى.





واضاف "شعلان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه هناك 32 غرفة و6 غرف للعناية المركزة بالمستشفى الاقتصادي، و إقامة مستشفى عناية الباطنة يوجد به 22 عناية مركزة.





وتابع أنه خلال تغيير بروتوكول علاج كورونا أصبح هناك إهتمام بالعنايات المركزة، وتم إفتتاح "مستشفى العزل 2" فى القلب والصدر، حيث يوجد بها 120 سرير عناية مركزة، وفى نفس الوقت الجامعة اول من فكرت فى عمل مبنى عزل خاص للأطفال، نتيجة لمعاناة الأطفال داخل العزل.





وأكد أن عدد الأسرة بمبنى الأطفال تم عملها على مقاسهم، بحيث لا يشعر الطفل بالغربة ، متابعا أنه يوجد أكثر من 150 جهاز تنفس صناعيا وأكثر من 250 عناية مركزة، بالإضافة إلى تدعيم مستشفى القلب والصدر بأحدث جهاز أشعة مقطعية.



