طاقة نور.. 102 جراحة عيون بالمجان لأهالي الأقصر واسوان|صور





نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وبإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى في إجراء 102 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماما لأهالى مستحقين من قرى حياة كريمة بعدد من مراكز محافظتى آسوان والأقصر ضمن مبادرة "طاقة نور" للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى العيون وبخاصة مرضى الشبكية .

اقرأ أيضا : قرار عاجل بشأن المتهمين فى واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل،مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن تشخيص احتياج الاهالى للعمليات تم خلال القوافل التى نظمتها صناع الخير داخل عدد من قرى حياة كريمة بالمحافظتين وأن العمليات التى تم إجرائها تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ياج ليزر، إزالة ظفرة، حول، ارتخاء جفن، تركيب عين صناعية، تسليك قناه دمعية، فحص تحت مخدر عام، حقن إيليا، عمل أشعة مقطعية على العين وفلورسين وسونار بالإضافة إلي 29 عملية شبكية .





وأشار عبدالجليل، إلى أن إجراء العمليات الجراحية تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم نقل الأهالى من الأقصر وأسوان إلى مقر المستشفى وإعادتهم بالمجان.



