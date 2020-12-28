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محافظات

طاقة نور.. 102 جراحة عيون بالمجان لأهالي الأقصر واسوان|صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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شمس يونس

 نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية  وبإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى في إجراء 102 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماما لأهالى مستحقين من قرى حياة كريمة بعدد من مراكز محافظتى آسوان والأقصر ضمن مبادرة "طاقة نور" للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى العيون وبخاصة مرضى الشبكية .

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل،مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن تشخيص احتياج الاهالى للعمليات تم خلال القوافل التى نظمتها صناع الخير داخل عدد من قرى حياة كريمة بالمحافظتين وأن العمليات التى تم إجرائها  تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ياج ليزر، إزالة ظفرة، حول، ارتخاء جفن، تركيب عين صناعية، تسليك قناه دمعية، فحص تحت مخدر عام، حقن إيليا، عمل أشعة مقطعية على العين وفلورسين وسونار بالإضافة إلي 29 عملية شبكية .

وأشار عبدالجليل، إلى أن إجراء العمليات الجراحية تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم نقل الأهالى من الأقصر وأسوان إلى مقر المستشفى وإعادتهم بالمجان.

يذكر أن قوافل مبادرة "طاقة نور تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تمامًا ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
طاقة نور.. 102 جراحة عيون بالمجان لأهالي الأقصر واسوان|صور
طاقة نور.. 102 جراحة عيون بالمجان لأهالي الأقصر واسوان|صور
طاقة نور.. 102 جراحة عيون بالمجان لأهالي الأقصر واسوان|صور
طاقة نور.. 102 جراحة عيون بالمجان لأهالي الأقصر واسوان|صور
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