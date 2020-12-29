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برلمان

مجلس الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق اليوم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
تقوم هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس اليوم  الثلاثاء بتكريم عضو المجلس النائب حسانين توفيق بمناسبة حصوله على شخصية عام ٢٠٢٠ على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي.

يأتى ذلك وفقًا للاعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الافريقية.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك،  العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
 
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. 

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
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