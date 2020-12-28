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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: فتح الطيران مع الدول المحظورة سيتم بعد توافر لقاح (كورونا) بها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن إعادة تشغيل حركة الطيران مع الدول المحظورة، سيتم بعد توافر لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تلك الدول.
وأضاف الشيخ باسل الصباح – في تصريح صحفي خلال متابعته حملة التطعيم الفعلية للوباء - قائلا، :"سيكون هناك تعديل على الدول المحظورة، بعدما يتوفر اللقاح في تلك الدول، لكن اللقاح لن يكون متوفرا في دول العالم بشكل كامل خلال العام المقبل 2021؛ وذلك بحسب تصاريح العديد من المختصين"، وعند توفر اللقاح وحصول الأشخاص على شهادة تطعيم، سيسهل ذلك الانفتاح على تلك الدول في المستقبل".
وأكد أن السلطات الصحية الكويتية، لا تلزم حاليا الشخص الذي يرغب في السفر خارج الكويت، الحصول على التطعيم ضد (كورونا)، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه متوقع أن تطلب دول العالم من الزائرين ضرورة الحصول على شهادة التطعيم.
وفيما يتعلق بموعد وصول الدفعة الثانية من لقاح (فايزر – بيونتيك) إلى الكويت، توقع وزير الصحة الكويتي وصولها منتصف يناير المقبل، لتتوالى الدفعات بعد ذلك بشكل شهري، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إضافة لقاح شركة أخرى خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، بعد حصوله على الاعتمادات الدولية اللازمة.
وقال أن لقاح "أسترازينيكا أكسفورد"، لا يزال في مرحلة الاعتمادات، وهو ما يرجع إلى الجهات الدولية في الاعتماد، متوقعًا أن يعتمد ويتوفر في الكويت خلال شهر فبراير المقبل، خاصة وأن اللقاح سهل التعامل معه مثله مثل لقاح الإنفلونزا، وبالتالي سيكون هناك سهولة في الحصول عليه كطعم لفيروس (كورونا).
وردا على سؤال حول عودة الطلبة للحضور بالمدارس، أكد وزير الصحة الكويتي، أنه سيتم التنسيق مع وزير التربية بهذا الصدد، ليتسنى حصول المعلمين على اللقاح، قبل عودة المدارس إلى طبيعتها.

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