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أخبار العالم

اليابان ترصد ثامن حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة اليابانية رصد ثامن حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم /الإثنين/ - أن الحالة لسيدة من سكان طوكيو في الخمسينيات من عمرها، وقد عادت إلى اليابان من بريطانيا في 13 ديسمبر الجاري وأصيبت لاحقا بالحمى وتم إدخالها إلى منشأة طبية في طوكيو يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف البيان أن السيدة خضعت للحجر الصحي الذاتي في منشأة سكنية فور وصولها إلى اليابان، دون استخدام وسائل النقل العام ولم تكن على اتصال وثيق بأي شخص .

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