برلماني يدعو لـ«مصادرة» المباني المخالفة والحجز الإداري عليها

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك عددًا من الأمور لابد أن تتضمنها الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أعلن وزير الإسكان عن أنها سيتم إصدارها خلال شهر يناير المقبل.





وطالب "محمود" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن تتضمن الاشترااطات الجديدة للبناء أن تتم مصادرة المباني المخالفة والحجز الإداري عليها لو تم البناء مرة أخرى بعد الإزالة، باعتبار ذلك خطرًا على الأمن القومي المصري.





وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن الاشتراطات الجديدة يجب أن تتضمن ضرورة منع مخالفات البناء في المستقبل، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون البناء الموحد بحيث لا يقوم المواطنون بالبناء بعد قرار الإزالة.



