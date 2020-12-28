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أخبار العالم

السعودية: فوق الـ 700 ألف شخص تقدموا لتلقي لقاح كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
علم السعودية
علم السعودية
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شيماء مصطفى
ارتفعت أعداد الراغبين والراغبات في تلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، بعد وصوله إلى البلاد.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تجاوزت أعداد المواطنين الذين تقدموا للحصول على اللقاح حاجز الـ700 ألف شخص، في ظل استمرار تسجيل معدلات إصابات يومية أقل.

وتلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أمس الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، سجلت الوزارة 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 362220 حالة. 

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 353179 حالة. 

ورصدت الصحة 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6185 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2856 والحالات الحرجة 391 حالة.
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