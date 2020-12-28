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فن

بصورة من طفولتها.. رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
رزان المغربي
رزان المغربي
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ندى فكرى
احتفلت الفنانة رزان مغربي بعيد ميلاد والدتها ونشرت صورة جديدة لهما وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت رزان في الصورة وهي صغيرة مع والدتها وعلقت قائلة: "اليوم ولدت امي ... سيدتي الجميلة قلبا و قالبا كل عام و انت مصدر الحب و السعادة و الحياة ...اصلي كل يوم ان يحافظ ربي على نعمة الام والاب".

وتابعت: "شكرا شكرا على حبك ودعمك واحلامك و تعبك وقلقك .شكرا لانك اعطيتني كل شيء و اكثر .شكرا على الساعات والسهر ..شكرا لانك جعلتني انا .ادعو الله كل يوم ان تكوني فخورة و سعيدة و بصحة ممتازة و نكمل مشوار طويل معا ...قصة حياة و احلام و نجاحات ...الله يخليكي و يحميكي ❤Happy birthday mommy ".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمر يا رزان و انتي صغيره
- كل سنه و هي طيبه
- ربنا يخليهالك


يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر.

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