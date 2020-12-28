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مرأة

بمكون واحد من مطبخك.. تخلصي من البرد والإنفلونزا وعسر الهضم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول الزنجبيل فهو يساعد على تعزيز الهضم خلال فصل الشتاء و غنى بكل العناصر الغذائية الأساسية للنمو الشامل ويساعد الزنجبيل على الدفء جسم من الداخل.

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يحتل الزنجبيل مكانة ثابتة في كل مطبخ عبر الهند. يستخدم على نطاق واسع في كل وصفة تقليدية تقريبًا ، هذا التوابل الجذرية لها طعم لاذع ورائحة قوية تضيف نكهة إلى الطعام.

يتم استخدام الزنجبيل أيضًا كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية الشائعة للأعمار حيث انه غنى بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية

قد يقى الزنجبيل  من البرد والإنفلونزا وعسر الهضم والمشاكل المتعلقة بالأمعاء وأكثر من ذلك.

وفقًا لكتاب "Healing Foods" الصادر عن DK Publishing House ، فإن الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ، تشبه "العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات" وهو علاج ممتاز للأنفلونزا والصداع وغير ذلك.

علاوة على ذلك ، فهو يساعد على تنقية المخاط ، مما يجعله مثاليًا لإضافته إلى نظامك الغذائي الشتوي. "من المعروف أن الزنجبيل يحافظ على دفء الجسم ، خاصة خلال فصل الشتاء. وبالتالي ، يجب إضافة المزيد من الزنجبيل إلى الشاي والمشروبات والأطعمة والصلصة وغيرها قدر الإمكان "

إليك مشروب يحتوي على الزنجبيل يمكن أن يكون مثاليًا للأطفال والذين يتجنبون شرب الشاي. يطلق عليه حليب الزنجبيل  فهو غني بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات

 إضافة الزنجبيل إلى الشاي أو القهوة أو أي مشروب آخر قد يساعدك في الحفاظ على الدفء من الداخل وتعد الخصائص المضادة للفيروسات للزنجبيل تمنع الأمراض الموسمية وتساعد في تخفيف الاحتقان.

كيفية صنع الزنجبيل والحليب لمناعة الشتاء:

حليب الزنجبيل هو في الأساس مشروب بدون أوراق شاي فيه. كل ما عليك فعله هو غلي الماء مع الزنجبيل وبعض التوابل الصحية الأخرى من اختيارك وشربه. في هذه الوصفة 

مكونات وصفة حليب الزنجبيل:

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة مكعبات الزنجبيل أو الزنجبيل المبشور

رشة فلفل أسود

رشة قرفة

طريقة تحضير وصفة حليب الزنجبيل:

اغلي الحليب مع الزنجبيل لمدة 4-5 دقائق.

إضافة الفلفل الأسود والقرفة ونطفئ النار.

اتركها تبرد لمدة دقيقة واحدة  واخلط جيدًا.

تناول المشروب
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