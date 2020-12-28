ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق السيد لـ مصطفى محمد: احترم عقدك مع الزمالك واحترف بعد الاولمبياد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم الزمالك
Advertisements
إسراء أشرف
هاجم طارق السيد نجم الزمالك الأسبق، مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، بعد تمرد الأخير على النادي وغيابه عن التدريبات للاحتراف في الدوري الفرنسي.

وقال طارق السيد في تصريحات إذاعية: "معنديش أي مشكلة أن مصطفى محمد عايز يمشي ويحترف وكمهاجم هو أستوى وبقى لاعب مهم وجايله عرض كويس من الدوري الفرنسي، بس انت عندك أولمبياد وممكن سعرك يتضاعف، ليه عايز تحرم الزمالك من الاستفادة المالية؟ ماهو لازم النادي يدور على مصلحته زي ما انت كمان بتبص لمصلحتك".

وتابع: "الجيل الحالي لم يحقق بطولة دوري بإستثناء طارق حامد وشيكابالا وحازم إمام، معرفش بقى بيعملوا كده ليه انا عارف ان هما بيحبوا الزمالك بس لو خدوا دوري وأفريقيا هيعملوا فينا إيه؟، أنا فضلت 6 سنين في الزمالك باخد 30 الف جنيه رغم أنني تلقيت عروض للاحتراف ورفضتها".

وأضاف: "احترم عقدك مع الزمالك يا مصطفى، أنت مضيت بالفلوس دي وكنت فرحان، والإدارة اتكلمت معاك وقالتلك اقعد وهنفذ طلباتك وهنعدل عقدك واحترف بعد الأولمبياد، ليه بقى مصمم تدبح الزمالك".

وأتم طارق السيد : "اللي مش عاجبه يمشي، الزمالك فريق كبير من غير مصطفى محمد وهيكسب سموحة اليوم من غيره ، عشان الكل يعرف الزمالك مبيقفش  على حد مهما كان هو مين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق السيد: أحمد فتوح ظهر بشكل مغاير تمامًا لما كان عليه في الزمالك

طارق السيد: أحمد فتوح يمتلك عروضا للاحتراف في البرتغال

طارق السيد: يجب منع تضارب المصالح في اتحاد الكرة.. فيديو

تفاصيل العرض الرسمي من الدوري التركي لـ مصطفى محمد نجم الزمالك .. فيديو

تلقى عرضا فرنسيا للاحتراف.. مصطفى محمد يغيب عن مران الزمالك

طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

ترشيحاتنا

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

أستاذ صحة عامة : أعداد مصابي ووفيات كورونا حاليا تفوق ذروة الموجة الأولى ..فيديو

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور