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فن

في ذكرى ميلادها.. ناهد صبري هربت من الزواج وسعت للانتحار من أجل دخول عالم الفن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر ذكرى عيد ميلاد الفنانة الراحلة ناهد صبري.

عاشت ناهد صبري، في حلم الشهرة ودخول الوسط الفني، حتى قرأت إعلانا منشورا بإحدى المجلات يطلب فيه المخرج حسين فوزي وجوها جديدة للسينما وبدون تردد تقدمت هى وشقيقتها، وبالفعل تم نشر صورهما. 

وقعت المجلة فى يد شقيق ناهد صبرى، الذى أجبرهما على العودة معه بالقوة للقرية الريفية فسعت للانتحار، ولكن العناية الإلهية أنقذتها، وأجبر أخوها شقيقتها على الزواج رغما عنها من أحد المزارعين وقام بسجنها هى فى البيت لحين زواجها من مزارع آخر.

وقبل الزواج بأيام قلائل نجحت ناهد صبرى، للمرة الثانية فى الهروب، ولكن هذه المرة بدون شقيقتها وتوجهت لابنة عمها التى نفت تماما وجودها عندها. 

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