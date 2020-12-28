آثار القاهرة تعلن عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول





وقال أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، تم تحديد الامتحانات لتبدأ يوم 9 يناير بمادة ريادة الأعمال التي تدرس علي مستوي الجامعة ثم الاحد 10 امتحانات أقسام الكلية المختلفة بنظام " البابل شيت " .





وكان قد صرح " رجب " ، إنه تم تحويل المحاضرات فى المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول أونلاين من خلال منصة التعليم الإلكتروني حتى آخر الشهر الجاري.





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وأضاف "رجب" ، أن الكلية انتهت من الجزء الحضوري من المقررات الدراسية، والذي يحتاج لحضور الطالب داخل مقر الكلية.







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وأكد قيام الكلية بعمليات التعقيم بصفة دائمة ومستمرة، وإلزام الجميع سواء الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق جميع التدابير الوقائية المقررة وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الماسكات.





ونوه إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات، فهناك وعي كامل بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، وتسخر الكلية جميع إمكانياتها الطبية لخدمة الطلاب وضمان سلامة منتسبيها.

كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول بالكلية للعام الجامعى 2020-2021 .