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تعليم

للتوعية بترشيد الاستهلاك.. مياه الشرب بالبحر الأحمر تنظم أنشطة توعوية بالمدارس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
شركة مياه الشرب بالبحر
شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تنظيم أنشطة توعية مائية لطلاب المدارس بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.

وأكدت الشركة، أنه تم عقد ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، كما تم التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة، وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125، والذى يعمل طوال 24 ساعه على استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، كذلك خدمات تطهير الخزانات، التى تقدمها الشركة بأسعار رمزية ومجانية للمدارس، من خلال فرق متخصصه وخدمة الواتس آب الخاصة بالاستفسار عن مواعيد ضخ المياه.

من جهة أخرى، يتم تنفيذ مجلات للصحافة المدرسية، تحت شعار:" سر الحياه"، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للاطفال ومسابقات فنية وألعاب للتوعية بالترفيه ومسرح عرائس، وعرض قصه "البحث عن نقطه مياه"، كما يتم التعريف بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة لتوصيل كوب مياه نظيف لكل مواطن.

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