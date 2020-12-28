ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القناة تنفذ 9 برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في يناير المقبل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
جامعة القناة
جامعة القناة
Advertisements
انجي هيبة


يستعد مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية جامعة قناة السويس- لتنفيذ خطته التدريبية لشهر يناير للعام ٢٠٢١.

واكد الدكتور أحمد ذكي رئيس الجامعة  على أهمية التدريب في توافر كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليا وعالميا، مشيرا للجمع بين التدريب وجها لوجه والتدريب عن بعد ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية إن المركز يقدم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس وللجهاز الإداري؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية، وينمي مهاراتهم الوظيفية.

وقالت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس إن الخطة التدريبية للمركز لشهر يناير للعام ٢٠٢١ تضم  تسعة  برامج تدريبية متميزة هي: نظم الامتحانات وتقويم الطلاب في الجامعة يومي ٩، ١٠ يناير وتقام أونلاين مستهدفة مدرس مساعد، ودورة منهجية البحث العلمي يومي ١١، ١٢ يناير القادم وتنفذ أونلاين وتستهدف معيد ومدرس مساعد.

دورة الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي  وتستهدف مدرس وأستاذ مساعد، يومي ١٣، ١٤ يناير القادم بمقر المركز  ودورة مهارات العرض والتقديم الفعال يومي ١٦، ١٧ يناير ٢٠٢١ بمقر المركز  وتستهدف معيد،  ودورة استخدام التكنولوجيا في التدريس  ( أونلاين )وتستهدف معيد يومي ١٨، ١٩ يناير .

 بالاضافة الي دورة  التدريس المصغر يومي ٢٠، ٢١ يناير وتستهدف معيد وتعقد بمقر المركز ، ودورة تنظيم المؤتمرات العلمية تقام أونلاين يومي ٢٠، ٢١ يناير  وتستهدف مدرس وأستاذ مساعد، ودورة التحليل الإحصائي للبيانات أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥ يناير ( أونلاين )  وتستهدف جميع الفئات.

كذلك دورة أساسيات الجودة في العملية التعليمية وتنفذ يومي ٢٧، ٢٨ يناير القادم ( أونلاين )، مستهدفة مدرس وأستاذ مساعد.

وتابعت الدكتورة عفاف عطيه إنه تم تحديد ضوابط المشاركة والالتحاق بالدورات، بحيث يتم التسجيل وتسديد الرسوم قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل، وذلك في مقر مركز تنمية الموارد البشرية (لا يوجد أي تسجيل إلكتروني) ولا يُعترف بأى تسجيل بدون تسديد الرسوم، يجب مراعاة تسجيل البيانات بدقة متناهية لاستخراج شهادة صحيحة سيتم غلق التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من المشاركين في كل برنامج، في حال إلغاء البرنامج التدريبى لأى سبب، سيتم إبلاغ المشتركين من خلال رسالة واتساب.

واضافت أنه يجب قيام الراغبين في المشاركة بالدورات الأون لاين، بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعدادًا للتدريب من خلاله. 

و تابعت يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة ١٠٠% وفى الموعد المحدد للبرنامج، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية وذلك خلال موعد البرنامج الرسمي وسيتم تقييم البرنامج التدريبى وأداء المدرب من وجهة نظر المشاركين، كما سيتم إجراء اختبار تحصيل معرفى للسادة المشاركين كشرط لاجتياز البرنامج البريد الإلكتروني الذى سيقوم المشارك بتسجيله في استمارة التسجيل هو الذى سيتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيمز للبرنامج التدريبى، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج. 

و يجب على المشاركين التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة.
ونوه المركز إلى أن جميع برامج مركز FLDC تعتبر برامج أساسية، مع التشديد بان الحجز بمقر مركز تنمية الموارد البشرية يبدأ يوم الأحد الموافق ٣ يناير ٢٠٢١. 
اقرا ايضا: 
 

لتشجيع المستثمرين.. مقر جديد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل العاصمة الإدارية.. شاهد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخلاقيات البحث العلمي.. تدريب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة

دورة تدريبية في التنمية البشرية بجامعة حلوان حول تدريب المدربين

جامعة القناة تنظم 8 برامج تدريبية متكاملة بشهر ديسمبر لأعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان تطلق دورات فى التنمية البشرية وتأهيل الطلاب لسوق العمل.. تفاصيل

الخميس.. جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي في ندوة تثقيفية

جامعة سوهاج تكرم ٦٠ طالبا لاجتيازهم دورات إعداد مدربين TOT

ترشيحاتنا

إقالته خلال ساعات.. صحيفة ألمانية تكشف وجهة مدرب باريس سان جيرمان القادمة

الصين تحذر أمريكا وتطالبها بالتوقف عن التدخل في شئونها الداخلية

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

شوبير: رمضان صبحي تايه في الملعب من غير علي معلول

الطماطم بـ8 جنيهات| أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 28-12-2020

أستاذ صحة عامة : أعداد مصابي ووفيات كورونا حاليا تفوق ذروة الموجة الأولى ..فيديو

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور