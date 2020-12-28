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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 12 شابًا والتفتيش على 211 منشأة بالوادي الجديد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 12 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 120 من راغبى العمل، وتوفير 4 فرص عمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 19 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة لـ 19 عاملا، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية شكوى منها، بالإضافة إلى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 35 ألف جنيه لـ 16 عاملًا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب  مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 211 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر مخالفات عمالية، وعمل ندوتان توعية لشرح أحكام قانون العمل، وتنظيم الأسرة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 48 منشأة، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 10 قياسات ميدانية.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهني الخارجة، وجار تنفيذ دورة تدريبية على مهنة الكليم والسجاد اليدوى لـ 15 متدربة من الفتيات بقرية البشندى بمركز بلاط، والبدء فى تنفيذ دورة تدريبية لـ 12 متدربة  على مهنة التفصيل والخياطة بمركز موط، وأخرى على مهنة كهربائي توصيلات من الذكور بمركز التدريب المهنى الخارجة، وتم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربين على مهنة السباكة الصحية، بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها وزارة القوى العاملة، وجار تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة.

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