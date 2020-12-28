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تعليم

489 فكرة مبتكرة بمؤشر البحث العلمي لشهر ديسمبر 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
489 فكرة  تم نشرها في بنك الابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهو بنك الكتروني وطني يساهم في التنمية التكنولوجية القائمة على الابتكار والاختراع.

 بنك الابتكار هو أول وأكبر منصة حكومية للابتكار المجتمعي وسوق ومعرض إلكتروني دائم للابتكار في مصر وقد أطلق المبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب www.eib.eg  .

وقد تم إطلاق ثلاث تحديات للمبتكرين منذ مارس 2020 للمشاركة في تنفيذها وتسويقها مثل تقديم تطبيق التواصل المبكر مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ووحدة لتطهير الأشخاص، وتصنيع آلة بيع الخضروات والفواكه الطازجة وتم تقديم 111 مقترح لتلك التحديات.

مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريًا


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